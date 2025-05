la magia del pattinaggio artistico coppa del mondo arriva la finale

Scopri la magia del pattinaggio artistico con la finale della Coppa del Mondo! Dal 7 al 15 giugno, Reggio Emilia ospita l’Artistic International Series 2025, un evento imperdibile che porta sotto i riflettori i migliori atleti mondiali, pronti a emozionare con le loro skill uniche e coreografie spettacolari.

Il grande spettacolo del pattinaggio artistico mondiale arriva a Reggio con ‘ Artistic International Series 2025 – Reggio Emilia June 07 – 15 World Cup Final ’, un evento unico che vedrà protagonisti i migliori atleti del panorama internazionale, pronti a sfidarsi in tutte le specialità di questa disciplina affascinante. Ieri sera piazza Prampolini ha accolto un’entusiasmante anteprima della finale di Coppa del Mondo, con alcuni dei protagonisti che il pubblico potrà ammirare poi al PalaBigi, in pieno giugno. "Abbiamo dato la massima collaborazione per portare qui questo importantissimo evento – dà il benvenuto sindaco Marco Massari –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it