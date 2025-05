La mafia in Lombardia dal Pnrr al tifo organizzato | quali sono i clan più attivi e dove si sono infiltrati

Scopri come la mafia in Lombardia sta evolvendo, passando dal PNRR al tifo organizzato, con i principali clan attivi e le aree più colpite. Nel 2024, le Procure lombarde hanno adottato 67 provvedimenti antimafia, evidenziando un aumento del rischio di infiltrazioni nei settori più strategici come trasporti, edilizia e ristorazione. Tra i casi più eclatanti, l’omicidio di Antonio Bellocco ha rivelato interessi e alleanze criminali ancora più radicate nel territorio.

Sono 67 i provvedimenti interdittivi antimafia adottati dalle Procure lombarde nel 2024. Aumenta il rischio di infiltrazioni, tra gli altri, nel settore dei trasporti, delle costruzioni edili, dei servizi logistici e della ristorazione. Tra i casi più emblematici l'omicidio di Antonio Bellocco che ha portato alla luce "gli interessi delle consorterie ’ndranghetiste nel tifo organizzato”. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La mafia in Lombardia, dal Pnrr al tifo organizzato: quali sono i clan più attivi e dove si sono infiltrati

Blitz contro la mafia nigeriana: in Italia ben trenta persone sono state fermate per reati che vanno dal traffico di droga allo sfruttamento della prosituzione e la tratta di esseri umani - All’alba, la Polizia di Stato ha sgominato una colossale rete della mafia nigeriana in Italia, fermando trenta persone tra Cagliari e altre città. 🔗continua a leggere

