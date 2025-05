La madre di Martina | Forse la mamma dell' assassino voleva avvertirmi non minacciarmi

La madre di Martina Carbonaro ha condiviso un messaggio importante, sottolineando l'importanza di prestare attenzione ai segnali di pericolo derivanti dai social. Una conversazione che fa riflettere sulla tutela e sulla consapevolezza, oltre ogni possibile interpretazione.

"Sua mamma non mi ha minacciato, ma mi ha detto 'stai attenta ai social, qualcuno può violentare e uccidere'. Ora come ora posso dire che dovevo stare attenta al figlio. Non so se era un avvertimento, che lei forse aveva capito qualcosa e non me l'ha voluto dire". La mamma di Martina Carbonaro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it