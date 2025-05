La lunga estate dei cantieri Bolognese-Faentina | è caos Da agosto resta solo l’auto

L'estate 2023 porta caos e disagi sulla lunga estate dei cantieri tra Bologna e la Faentina, con strade e ferrovie chiuse e solo l'auto a garantire i collegamenti. Per lavoratori e turisti, spostarsi tra Mugello e Firenze diventa una vera impresa, mettendo alla prova la pazienza di chi deve attraversare questa difficile fase di lavori e interruzioni.

di Paolo Guidotti MUGELLO Sarà un’estate da incubo per i collegamenti tra Mugello e Firenze. Strade chiuse, ferrovia chiusa e davvero sarà un’impresa per chi lavora e per i turisti spostarsi dai paesi mugellani a Firenze e viceversa. Perché se da una parte Rfi e Trenitalia hanno già annunciato il calendario dei lavori che bloccheranno, in due tempi, la ferrovia Faentina, da giugno a settembre, la via Bolognese, che collega il Mugello a Firenze, sarà chiusa all’ingresso della città, fin dal 10 giugno, con una riapertura temporanea per il Motomondiale dal 20 al 22 giugno. E la chiusura della Bolognese continuerà, con lavori in tratti diversi, fino al 10 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it