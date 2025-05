La lotta alle discriminazioni ’PerLeDonne’ e scuole in campo contro la violenza di genere

PerLeDonne odv si impegna attivamente nella lotta contro le discriminazioni e la violenza di genere, promuovendo sensibilizzazione e educazione nelle scuole del territorio. Grazie a una collaborazione sempre più stretta con le istituzioni scolastiche e alle iniziative nelle biblioteche, l’associazione lavora per creare un ambiente più sicuro e inclusivo per tutte le donne. L’inaugurazione della nuova sede a Castel San Pietro rappresenta un importante passo in questa missione.

Una collaborazione sempre più fitta con le scuole, e all’archivio i laboratori educativi nelle biblioteche del territorio. E’ intenso il lavoro dell’associazione PerLeDonne odv, che ha un suo punto territoriale a Castel San Pietro proprio nella Casa del Volontariato di viale Oriani che vivrà il 5 giugno la sua inaugurazione ufficiale a contorno di una grande festa per far conoscere alla città le associazioni del territorio. Nelle scorse settimane l’associazione nata ad Imola ha concluso il percorso di sensibilizzazione con le classi delle secondarie di primo grado all’IC1 di Imola, plesso di Mordano, percorso che proseguirà poi anche negli altri comuni del Circondario, tra cui appunto Castel San Pietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lotta alle discriminazioni ’PerLeDonne’ e scuole in campo contro la violenza di genere

Legalità e lotta alla mafia: "Iniziamo dalle scuole" - A Cesenatico, si è ribadita l'importanza di promuovere legalità e contrastare le infiltrazioni mafiose, partendo dalle scuole. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

La lotta alle discriminazioni ’PerLeDonne’ e scuole in campo contro la violenza di genere. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il rientro a scuola non esclude rischio abbandono scolastico - la lotta alle discriminazioni e la violenza di genere, la promozione dell’educazione civica e la partecipazione. Percorsi che permettono alla scuola di essere un laboratorio di democrazia in cui ... 🔗Scrive vita.it

Lotta alle discriminazioni nella moda con Hearth e app Hh - Intelligenza Artificiale e un'app per combattere le discriminazioni nella moda sono alla base del progetto Hearth e dell'App HH, progettate da African Fashion Gate e LABoratorio d'Impresa 5.0 per ... 🔗Segnala ansa.it

Lotta alle discriminazioni verso le persone Lgbt e Intersex, depositato all'Ars un disegno di legge del M5S - Proseguire e implementare la lotta alle discriminazioni dovute all'orientamento sessuale e all'identità di genere avviata con la legge regionale del 2015 fortemente voluta dal M5S. Tutelare anche ... 🔗Lo riporta msn.com

Quando la discriminazione parte dal linguaggio: la parola alle donne