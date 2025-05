La Lombardia è la Regione che comunica meglio sui social Bene la Sicilia maglia nera alla Calabria

La Lombardia si distingue come la regione più efficace nella comunicazione sui social media, secondo il report annuale di DeRev, battendo Sicilia e Calabria, rispettivamente al secondo e terzo posto. Questa analisi evidenzia l'importanza di una strategia digitale mirata per coinvolgere e dialogare con i cittadini in modo efficace.

Per il quarto anno consecutivo la Lombardia è la Regione più capace di parlare con i propri cittadini attraverso i social media. A dirlo il report annuale di DeRev - società di strategia, comunicazione e marketing digitale - dedicato all’efficacia della comunicazione istituzionale. Al secondo e terzo posto ci sono Liguria e Campania: entrambe confermano il posizionamento dell’anno scorso. In. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Lombardia è la Regione che comunica meglio sui social. Bene la Sicilia, maglia nera alla Calabria

Voti ai manager di Ats e Asst, ci furono errori. Ora Regione Lombardia corre ai ripari - Il 20 dicembre 2024, la Regione Lombardia ha pubblicato le valutazioni dei dirigenti sanitari, rivelando errori tra i voti assegnati ai manager di Ats e Asst. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Lombardia Regione Comunica Meglio Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Regione Lombardia, Rotary club e Accademia di Comunicazione insieme contro il cyberbullismo; Persone sorde, comunicare senza barriere in Lombardia; Da Regione Lombardia e Rotary Club una campagna contro il cyberbullismo; Audizioni su decarbonizzazione flotte aziendali e crisi industriale Eni. 🔗Cosa riportano altre fonti

La Lombardia è la Regione che comunica meglio sui social - Per il quarto anno consecutivo la Lombardia è la Regione più capace di parlare con i propri cittadini attraverso i social media. (ANSA) ... 🔗Scrive ansa.it

La Lombardia è la Regione che comunica meglio sui social. Bene la Sicilia, maglia nera alla Calabria - A dirlo il report annuale di DeRev - società di strategia, comunicazione e marketing digitale - dedicato all’efficacia della comunicazione istituzionale ... 🔗Segnala msn.com

La Lombardia è la Regione che comunica meglio sui social (ma Fontana è 11° su 20) - Per la quarta volta consecutiva, la Lombardia primeggia nella classifica delle Regioni ed è quella che cresce di più su Instagram e TikTok. Male invece Fontana. Tra i governatori il più bravo è Zaia ... 🔗Da milanotoday.it