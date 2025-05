La lectio di Cantone | Trasparenza degli atti per dissuadere l’illegalità

Durante la sua seconda visita a Siena, Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica di Perugia, ha approfondito il tema della trasparenza degli atti come strumento efficace per dissuadere l'illegalità. Sullo sfondo, la testimonianza storica delle Biccherne, illustrata da Giovanni Mazzini, e l’immenso patrimonio documentale dell’Archivio di Stato hanno arricchito il dibattito sulla cultura della legalità e sulla responsabilità nel settore pubblico.

La testimonianza storica delle Biccherne – spiegate da Giovanni Mazzini – e l’immenso patrimonio documentale dell’Archivio di Stato hanno fatto da sfondo alla seconda visita a Siena - dopo quella all’Università per parlare agli studenti della carriera in magistratura – di Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica del Tribunale di Perugia, già presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica il magistrato ha tenuto un intervento su ’Trasparenza e accountability nella pubblica amministrazione’, davanti ad una platea di funzionari, dipendenti, operatori pubblici e di avvocati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La lectio di Cantone: "Trasparenza degli atti per dissuadere l’illegalità"

Se ne parla anche su altri siti

La lectio di Cantone: Trasparenza degli atti per dissuadere l’illegalità. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Emendamento Bavaglio, Cantone: “Norma ingiustificata. Non negherò gli atti pubblici” - Giustizia - Il procuratore di Perugia: “Questa legge è un passo indietro rispetto a meccanismi di trasparenza innestati con il rilascio di atti ai giornalisti da parte degli uffici giudiziari. 🔗Scrive ilfattoquotidiano.it

Cantone disobbedisce alla legge bavaglio: "Non negherò mai gli atti pubblici" - Basta allucinazioni, no al debito" "Va detto con chiarezza - prosegue Cantone a Il Fatto - che stiamo ... Meglio che quegli atti vengano dati ai giornalisti, perché non devono ringraziare nessuno ... 🔗Segnala affaritaliani.it

Bella la trasparenza, ma ai burocrati piace poco - Roma Trasparenza, che bella parola. Peccato però, denuncia Raffaele Cantone, che sia soltanto una ... come l'accesso civico agli atti della Pa, il Foia. Poi, le regole sul conflitto di interessi ... 🔗Scrive ilgiornale.it

Anac presenta la relazione annuale, Cantone: Nella PA la trasparenza fatica ad essere accettata