La Juve saluta Giuntoli messaggio possibile a Conte | Napoli avvertito

Dopo il divorzio tra Giuntoli e la Juventus, si apre un nuovo capitolo sul possibile ritorno di Antonio Conte al Napoli, con la società che potrebbe inviare un messaggio di saluto a Giuntoli. Il futuro dell'allenatore campano rimane incerto, anche dopo la vittoria dello scudetto, e le ultime indiscrezioni suggeriscono che potrebbero esserci prossime novità. Resta da capire se Conte deciderà di riprendere il suo percorso sulla panchina partenopea.

Con il divorzio tra Giuntoli e la Juve, di fatto, potrebbero esserci ulteriori novità sul fronte Conte. Dopo la vittoria dello scudetto, ovviamente, la luce dei riflettori in casa Napoli è tutta rivolta verso il futuro di Antonio Conte. Quest’ultimo, infatti, sembrava aver deciso di lasciare il team partenopeo, ma poi avrebbe cambiato idea. Il divorzio tra il tecnico salentino ed il Napoli, di fatto, sembrava cosa certa. Tuttavia, grazie anche allo spettacolo visto lunedì a Mergellina durante la parata con il bus scoperto, Antonio Conte avrebbe deciso di restare. Anche se bisogna registrare una novità in casa Juventus che, di fatto, manda un messaggio all’allenatore del quarto scudetto del team partenopeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - La Juve saluta Giuntoli, messaggio possibile a Conte: Napoli avvertito

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Juve Saluta Giuntoli Messaggio Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juve-Udinese 2-0, le pagelle: Conceicao manda un messaggio a Giuntoli. Solet stavolta male; Ritorno Del Piero alla Juve: annuncio di un grande ex. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus, è addio con Giuntoli: verso l'interruzione anticipata del rapporto - La Juventus ha preso la decisione di interrompere anticipatamente il rapporto con Cristiano Giuntoli. Il dirigente ex Napoli, infatti, non ha convinto la società che, in piena ristrutturazione, ha dec ... 🔗Secondo msn.com

Giuntoli Juve, vicinissimo l’addio del dirigente bianconero! Stasera la decisione UFFICIALE della società - Giuntoli Juve, vicinissimo l’addio del dirigente bianconero. Ecco le ultime indiscrezioni su quello che sarà il suo futuro La Juventus prosegue la sua profonda ristrutturazione societaria, con importa ... 🔗Lo riporta calcionews24.com

Juve, si chiude l'avventura di Cristiano Giuntoli. Paga le scelte di mercato e il naufragio Motta - Il direttore tecnico via dopo 1 sola stagione. Un paio di giorni fa, era arrivata la notizia della scelta di Damien Comolli, che possiede background che sconfina proprio nell’area sportiva presieduta ... 🔗Scrive torino.corriere.it