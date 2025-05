La Juve fa fuori Giuntoli rivoluzione voluta da Elkann | saltano altri due assieme a lui

La Juventus sta per attuare una svolta radicale, con la possibile separazione da Cristiano Giuntoli e l'addio di altri membri dell'area tecnica, a seguito di una decisione presa dall'azionista di maggioranza John Elkann. Questa rivoluzione rappresenta un cambio di rotta importante per il club bianconero.

La Juve sta per licenziare Cristiano Giuntoli, per volere diretto dell'azionista di maggioranza John Elkann: con lui mandata a casa tutta l'area tecnica. 🔗 Leggi su Fanpage.it ¬© Fanpage.it - La Juve fa fuori Giuntoli, rivoluzione voluta da Elkann: saltano altri due assieme a lui

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero pu√≤ rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novit√† - Cristiano Giuntoli rester√† in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli. 🔗continua a leggere

