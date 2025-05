la juve attende conte ma il napoli fa passi avanti in attacco piace anche endrick

Stando alle ultime notizie, la Juventus attende ancora una decisione di Antonio Conte, mentre il Napoli fa passi avanti importanti e potrebbe puntare anche su Endrick per rafforzare il suo attacco. La situazione resta incerta, con il futuro dei grandi del calcio italiano in costante evoluzione.

Torino, 29 maggio 2025 – Tutto in discussione. Antonio Conte, che sembrava promesso sposo alla Juventus, starebbe seriamente meditando di rimanere a Napoli. E per i bianconeri non sarebbe un problema di poco conto. Il tecnico salentino ha incontrato il patron De Laurentiis, che a quanto pare ha messo sul piatto argomenti convincenti, così il matrimonio, come da contratto in essere, potrebbe andare avanti. Notizia per certi versi clamorosa vista la corte della Juve, ma nel complesso neanche tanto. Se il Napoli può imbastire un mercato di livello per campionato e coppa, Conte avrebbe tra le mani tutti i parametri per restare e fare bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net