La guerra fredda tra Trump ed Harvard | le radici di uno scontro ideologico

La recente escalation tra Donald Trump e Harvard riflette profonde tensioni ideologiche che stanno scuotendo gli Stati Uniti, evidenziando uno scontro tra politica e influenza accademica. In questo articolo, esploreremo le radici di questa guerra fredda, analizzando le cause e le implicazioni di un conflitto che sta dividendo l’élite americana.

Washington, 29 maggio 2024 – Sui media americani non si parla d’altro: è guerra aperta tra il presidente Donald Trump e Harvard, uno dei college piĂą prestigiosi degli Stati Uniti – e dunque del mondo. Situata a Cambridge, nel Massachusetts, l’universitĂ ospita oltre 21mila studenti, di cui circa 6mila internazionali. Numeri imponenti, ma che diventano esigui se rapportati alle oltre 60mila domande d’iscrizione che Harvard riceve ogni anno: meno di 2mila vengono accettate, con un tasso di ammissione sceso nel 2024 al 3,5%. Come tutti i grandi atenei americani, Harvard è un’élite accademica riservata a pochi: o si è eccellenze assolute, o si accede con borse di studio, spesso sportive. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

