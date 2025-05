La grande opera al palo Bologna vuole il Passante | Il Governo parli chiaro

La grande opera al palo a Bologna, ovvero il Passante, continua a generare polemiche e attese. Mentre il Pd si schiera a difesa del progetto e il governo deve fare chiarezza, si affaccia un nuovo scenario che potrebbe cambiare le sorti di questa fondamentale infrastruttura per la viabilità della regione.

Il Pd fa muro attorno al Passante. E, dopo la scure sul progetto mossa da Fratelli d'Italia, chiede nuovamente conto al Governo sul futuro della grande bretella stradale che consentirebbe di rendere più fluido il traffico intorno a Bologna, attualmente un imbuto con cui tutta l'Italia è costretta a fare i conti. Una sorta di 'ultimatum' era arrivato l'altro giorno dal governatore Michele de Pascale: dopo che Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, ha di fatto 'tombato' il progetto del Passante di Mezzo ancora in attesa di essere sbloccato a livello nazionale ("Non è la soluzione", ha detto il meloniano), il governatore ha nuovamente esortato l'Esecutivo a esprimersi con chiarezza in merito alla volontà, o meno, di andare avanti con l'infrastruttura.