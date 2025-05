La gara delle e-bike cassa di risonanza | | Salita da allargare

Vivi l'emozione della gara delle e-bike Cassa di Risonanza, un evento spettacolare che ha riportato il Giro E sul leggendario Mortirolo. Tra campioni del ciclismo e appassionati, la sfida ha attraversato Tirano e Bormio, culminando nella scalata decisiva di una delle salite più impegnative e affascinanti del panorama ciclistico.

Il Giro E ha riportato la corsa rosa sul Mortirolo. La tappa della gara riservata alle e-bike, che annovera tra i partecipanti alcune glorie del ciclismo, ieri è partita da Tirano ed è arrivata a Bormio. Il momento clou è stata l’ascesa della mitica salita del Mortirolo, la più tosta con quella da Mazzo in Valtellina. Un tratto che è appena stato oggetto di una richiesta di intervento strutturale per allargare, perlomeno in alcuni punti, la sede stradale. Il sindaco di Mazzo si è fatto promotore delle istanze del comitato “Amici del Mortirolo“ e le ha portate a conoscenza della Provincia di Sondrio e di CM Tirano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it