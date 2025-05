La Gallina Volante – Antologia poetica multilingue | 15 poesie in 12 lingue Oggi presentazione

Vieni a scoprire "La Gallina Volante – Antologia poetica multilingue", un affascinante viaggio tra 15 poesie in 12 lingue, presentato giovedì 29 maggio all'Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia. Un'occasione unica per esplorare la poesia multilingue e celebrare il talento di Carlo Michelstädter.

Di seguito il comunicato: Giovedì 29 maggio 2025, dalle ore 16.30 alle 17.30, l’Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia ospiterà la presentazione dell’opera “La Gallina Volante – Antologia poetica multilingue: 15 poesie in 12 lingue” di Carlo Michelstädter. L’evento, intitolato “AMBALISCJE: alza verso di te sulle tombe dei maestri”, si inserisce nell’ambito della rassegna “NAMASTENN primaveraEstate 2025”, in collaborazione con “èStoria – XXI Festival Internazionale della Storia” e “MADONNE – Viaggio nelle Chiese Rupestri”. L’antologia, edita da Mimesis Edizioni per l’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei – Gorizia, propone una selezione di poesie di Michelstädter tradotte in italiano, tedesco, latino, greco antico, inglese, francese, ungherese, sloveno, croato, friulano, ebraico e dialetto altamurano. 🔗 Leggi su Noinotizie.it