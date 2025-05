La fredda luce del giorno | tutto quello che c’è da sapere sul film

Scopri tutto quello che c’è da sapere su "La fredda luce del giorno", il thriller del 2012 con Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver, in onda questa sera su Italia 1 alle 21:20. Dal cast alla trama, ecco le curiosità e le informazioni per seguire al meglio questa emozionante pellicola.

La fredda luce del giorno: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 29 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La fredda luce del giorno (The Cold Light of Day), film del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri e interpretato da Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Will Shaw è un giovane consulente finanziario di San Francisco in partenza per la Spagna, dove lo aspettano i genitori e il fratello per trascorrere assieme una vacanza in barca lungo la Costa Brava. Non si prospettano tuttavia delle ferie particolarmente lunghe e serene per lui, angosciato dal fatto che la sua compagnia è sull’orlo della bancarotta e che dovrà presto far ritorno a lavoro. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La fredda luce del giorno: tutto quello che c’è da sapere sul film

Cerca Video su questo argomento: Fredda Luce Giorno Tutto Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Legend of Ochi; La fredda luce del giorno, film su Italia 1: trama, attori e cast; Stasera in tv “Avanti un altro!”, ma anche “Vizi di famiglia” e un thriller mozzafiato e ricco di azione: cosa vedere; Programmi tv stasera 29 maggio 2025: la guida completa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La fredda luce del giorno: la spiegazione del finale del film con Henry Cavill - La fredda luce del giorno: il cast del film Ad interpretare ... A causa di numerosi altri impegni, però, l’attore dovette girare tutte le sue scene nel minor tempo possibile. 🔗Come scrive cinefilos.it

La fredda luce del giorno, film su Italia 1: trama, attori e cast - Questa sera, giovedì 29 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film La fredda luce del giorno. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederl ... 🔗Riporta msn.com

La fredda luce del giorno, Henry Cavill e Bruce Willis in un action thriller mozzafiato: tutte le curiosità sul film - Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni ... 🔗Come scrive superguidatv.it