La Francia vieta il fumo all' aperto e in spiaggia

La Francia introduce nuove restrizioni sul fumo all'aperto, vietandolo in parchi, spiagge, zone vicino alle scuole e impianti sportivi, per proteggere la sicurezza dei più piccoli. A partire dal primo luglio, Parigi dà il via a una vera e propria battaglia contro le sigarette nei luoghi frequentati da bambini, promuovendo un ambiente più salubre per tutti.

Parchi pubblici, luoghi vicino alle scuole, ma anche pensiline degli autobus e impianti sportivi. Parigi dichiara guerra alle sigarette a partire dal primo luglio, in tutti i luoghi frequentati dai bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Francia vieta il fumo all'aperto e in spiaggia

Francia: dal primo luglio divieto di fumo nei luoghi pubblici all'aperto frequentati da bambini - Dal primo luglio, la Francia introdurrà un nuovo divieto di fumo nei luoghi pubblici all'aperto frequentati da bambini, come spiagge, parchi e aree scolastiche. 🔗continua a leggere

