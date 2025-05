La forza di una donna | anticipazioni dal 3 al 6 giugno 2025

Scopri le anticipazioni della nuova soap turca "La forza di una donna" in onda su Canale 5 dal 3 al 6 giugno 2025. Segui le vicende di Bahar, una donna coraggiosa che lotta per proteggere la sua famiglia e affrontare ogni sfida con determinazione. Un appuntamento da non perdere per gli amanti delle storie di forza e resilienza.

Dal 3 giugno 2025, Canale 5 trasmette la nuova soap turca La forza di una donna ( Kad?n ), in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45. La serie racconta la storia di Bahar, una giovane vedova con due figli, Nisan e Doruk, che affronta le difficoltĂ della vita con determinazione e coraggio. Trame degli episodi la forza di una donna. Episodio del 3 giugno. Bahar, dopo la morte del marito Sarp, si ritrova sola a crescere i suoi due figli. Le difficoltĂ economiche la costringono a trasferirsi in un quartiere degradato e a cercare un secondo lavoro come cameriera in un ristorante. Questa nuova occupazione la obbliga a lasciare i bambini da soli la sera, esponendoli a situazioni pericolose. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

«La forza di una donna»: il nuovo drama in day-time su Canale 5 - Sta per arrivare in daytime su Canale 5 «La forza di una donna», un avvincente thriller-drama turco in prima visione assoluta ed esclusiva. 🔗continua a leggere

