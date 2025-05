La finale di Champions League tra Inter e PSG è anche uno scontro di fede tra celeb

La finale di Champions League tra Inter e PSG non è solo un duello sportivo epico, ma anche un evento di grande richiamo mediatico, con celeb e influencer pronti a rendere questa serata indimenticabile. A Monaco di Baviera, il 31 maggio, la partita sarà il palcoscenico di una vera e propria celebrazione di fede, passione e stile, sia in campo che sugli spalti.

A Monaco di Baviera, sabato 31 maggio, la produzione televisiva dovrà fare il doppio dello sforzo. Perché se in campo si deciderà il trofeo europeo più importante, i riflettori saranno puntati anche sugli spalti: lì dove siederanno artisti, personalità di spicco, influencer, una valangata di celeb richiamate dall'importanza della partita. Ma anche dalla necessità di stare al fianco della loro squadra: già, perché, tra Inter e PSG, i tifosi di grido di vecchia (e nuova) data sono davvero tanti. Da una parte c'è la contrapposizione tra due città: sono le capitali della moda in Europa e nel mondo, espressione di stile ed eleganza complementari.

