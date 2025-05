La vittoria del quarto scudetto del Napoli ha portato grande stupore tra i tifosi, ma anche un bilancio sorprendentemente negativo con divieti di festeggiamenti a vita e costi elevatissimi per la città. Dopo la festa sfrenata all’interno dello stadio, le conseguenze si sono rivelate più dure del previsto, lasciando in eredità un’annosa polemica sulla gestione degli eventi post-vittoria.

La festa scudetto costa cara ai napoletani: bilancio terrificante Divieto di festeggiamenti a vita"> Il Napoli conquista il quarto scudetto, ma il post-partita si trasforma in un'onda fuori controllo. È il 23 maggio 2025. Poco prima delle 23:00, lo Stadio Maradona esplode in un urlo che si sente fino a Posillipo. Il Napoli è campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia, a distanza di due anni dall'ultimo trionfo. Contro il Cagliari, bastano due fiammate di McTominay e Lukaku per scatenare l'apoteosi. È il secondo scudetto dell'era De Laurentiis, il primo di Antonio Conte sulla panchina azzurra.