Benvenuti al Real Collegio, il suggestivo cuore di Lucca Fashion Weekend, perfetto per vivere eventi indimenticabili in un ambiente ricco di storia e fascino. Grazie per aver scelto questa splendida location, resa ancora più speciale dalla passione del presidente Francesco Franceschini e del suo team.

Il Real Collegio è il cuore pulsante di Lucca Fashion Weekend. Tanti eventi fanno capo proprio alla bellissima location valorizzata e resa vitale dal suo presidente Francesco Franceschini. “Siamo felici di ospitare tra le nostre antiche, suggestive mura, Lucca Fashion Weekend – così il presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini –. Anche perchè si tratta di un evento dal doppio valore, in quanto legato alla moda ma che apre a importanti agganci al mondo culturale. E che, in questo caso, permette anche di scoprire tesori che non tutti conoscono come il nostro splendido Chiostro di Santa Caterina, all’interno del Real Collegio“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La festa è al Real Collegio “Grazie per averci scelto“

