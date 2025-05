La Festa della Repubblica a Palazzo Farnese tra laboratori per i bambini e visite guidate

Celebra la Festa della Repubblica a Palazzo Farnese, tra laboratori creativi per bambini e visite guidate entusiasmanti, nel lungo weekend dal 31 maggio al 2 giugno. I Musei Civici saranno aperti con orario continuato dalle 10 alle 18, offrendo un’esperienza culturale unica per tutta la famiglia.

In occasione del lungo weekend legato alla Festa della Repubblica, i Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti con orario continuato, dalle ore 10 alle 18, sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno, offrendo un ampio ventaglio di iniziative e visite guidate comprese nel prezzo del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - La Festa della Repubblica a Palazzo Farnese, tra laboratori per i bambini e visite guidate

Aggiornamenti pubblicati da altri media

