‘La Fagianata’ di Magrini | Carapaz favorito Del Toro da misurare Pellizzari non deve fare attacchi sconclusionati

Scopri i momenti salienti della "Fagianata di Magrini", dove Carapaz si presenta come favorito del toro da misurare e Pellizzari deve evitare attacchi sconsiderati. Oggi, vittoria di Denz, che ha dimostrato grande coraggio in una tappa complessa, nonostante le sfide di una fuga impegnativa

LA TAPPA DI OGGI CON LA VITTORIA DI DENZ. Onore a Denz che ha fatto un numero che non era facile. Con la fuga come si era impostata, con van Aert, Groves e Pedersen, pensavo che avessero un po' più attenzione nel controllare la corsa, ma con gruppi numerosi così diventa difficile. Era da aspettarselo che qualcuno potesse approfittarne. Mi dispiace per Maestri perché era una bella occasione per conquistare la vittoria di tappa, lui ha fatto un bel secondo posto. Ha vinto questo corridore che è alla terza vittoria al Giro, fondamentalmente possiamo considerarlo un habitué. Ha fatto tutto bene, ha approfittato delle curve del circuito, è stato lesto nel fare il suo attacco: una volta che è rimasto da solo era praticamente impossibile riprenderlo, è un passista.