la dura vita di una giornalista ungherese ai tempi di orbán

Scopri la difficile realtà di una giornalista ungherese under Orbán, mentre il governo intensifica le sue restrizioni sulla libertà di stampa con una legge che rischia di strangolare finanziariamente i media indipendenti e le ONG. Una sfida quotidiana in una società dove la libertà d'informazione è sempre più minacciata.

La settimana scorsa il governo ungherese ha introdotto una proposta di legge sulla trasparenza che di fatto mira a mandare in bancarotta giornali indipendenti e ong, impedendo loro di ottenere finanziamenti dall’estero, anche sotto forma di donazioni individuali. L’attacco portato da questa legge al minimo di stampa libera che ancora esiste in Ungheria è talmente lampante che la Commissione europea ha ufficialmente chiesto al governo guidato da Viktor Orbán di ritirarla. Anche la società civile ungherese si è subito mobilitata, con migliaia di persone scese in piazza la scorsa domenica per protestare contro la norma proposta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it