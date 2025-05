LA DONNA DELLA PORTA ACCANTO di Freida McFadden – Recensione

Scopri la recensione de *La donna della porta accanto* di Freida McFadden, il nuovo avvincente thriller che arriverà in Italia il 4 giugno. Questo terzo capitolo della serie bestseller dell’autrice ci immerge in un intrigante intreccio di mistero e suspense, con protagonisti che ti terranno col fiato sospeso fino all’ultima pagina.

La Donna della Porta Accanto è il nuovo Thriller di Freida McFadden che verrà pubblicato in Italia il 4 Giugno da Newton Compton Editori. Si tratta del terzo capitolo della serie bestseller dell’autrice, dopo Una di famiglia e Nella casa dei segreti. Trama. La protagonista, Millie, si trasferisce con la sua famiglia in un quartiere apparentemente perfetto. Tuttavia, la nuova vicina, la signora Lowell, e la sua domestica riservata suscitano inquietudine. Millie inizia a notare comportamenti strani: una figura misteriosa che osserva dalla finestra, il marito che rientra sempre più tardi la sera e avvertimenti criptici da parte di una donna del vicinato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - LA DONNA DELLA PORTA ACCANTO di Freida McFadden – Recensione

