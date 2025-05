La dichiarazione di De Luca fa discutere | “Un problema una bimba che si fidanza a 12 anni”

La recente dichiarazione di De Luca sulla fiducia di una bambina di 12 anni ha scatenato molte polemiche e discussioni sul ruolo della prudenza e della violenza precoce. In un contesto complesso, le parole del presidente invitano a riflettere sui limiti della tolleranza e sulla tutela dei più giovani. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa controversa dichiarazione.

Il presidente De Luca: "La violenza è sempre violenza, ma visto che siamo in un mondo con persone disturbate, non è ragionevole avere un po' di prudenza?". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La dichiarazione di De Luca fa discutere: “Un problema una bimba che si fidanza a 12 anni”

Cerca Video su questo argomento: Dichiarazione De Luca Fa Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

IL PRESIDENTE DE LUCA FA IL PUNTO DELLA SETTIMANA; Punti Nascita. Le reazioni alle dichiarazioni del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.; Fattura non registrata: l’integrativa a favore fa recuperare la detrazione IVA?; Dichiarazione di Vincenzo Speziali sul caso Bruno Bartolo: difesa della libertà e denuncia di ingiustizie. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DE LUCA - 29/02/2024 - "Il ministro Schillaci abbia rispetto per la Campania. La falsa propaganda è fatta da chi nei territori fa sciacallaggio quando manca il personale per tenere aperti i Pronto-soccorsi, ... 🔗regione.campania.it scrive

De Luca al Daily Show: il programma satirico Usa doppia gli insulti del governatore campano a Musk - Vincenzo De Luca è stato ripreso dal Daily Show, il programma satirico statunitense prodotto (e a volte condotto) da Jon Stewart. In una recente puntata, la conduttrice Desy Lidic mostra una clip in c ... 🔗Come scrive repubblica.it

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DE LUCA - Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca: “Leggo una dichiarazione del ministro Franceschini. 1) Nessuno ha offeso nessuno. Trovo di una ipocrisia insopportabile l’abitudine a nascondersi dietro ... 🔗Secondo regione.campania.it