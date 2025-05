La Devastazione dell’Amazzonia è legge

Il Progetto di Legge 2.159/2021 rappresenta una vera e propria legge di devastazione per l’Amazzonia, segnando un passo drammatico nella sua distruzione. Questa normativa, conosciuta anche come il “Progetto di legge della devastazione”, mette in discussione la tutela ambientale e il futuro della foresta pluviale più importante al mondo.

È stato ribattezzato come Progetto di legge della devastazione, in primo luogo dell’Amazzonia, e mai definizione è stata più calzante. Perché il Pl 2.1592021 è davvero una delle espressioni più . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La «Devastazione» dell’Amazzonia è legge

