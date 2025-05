La cybersicurezza a protezione di cittadini istituzioni e sistema produttivo | il convegno alla Loggia dei Mercanti

Scopri come la cybersicurezza è fondamentale per proteggere cittadini, istituzioni e il sistema produttivo nel convegno svoltosi ad Ancona presso la Loggia dei Mercanti. Un incontro dedicato alle strategie di prevenzione e contrasto per rafforzare lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese.

ANCONA – Si è svolto questa mattina, giovedì 29 maggio, presso la Loggia dei Mercanti di Ancona, il convegno “La cybersicurezza per lo sviluppo sociale ed economico del Paese: prevenire, proteggere, contrastare”, promosso dalla Regione Marche e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - La cybersicurezza a protezione di cittadini, istituzioni e sistema produttivo: il convegno alla Loggia dei Mercanti

Marche, convegno su Cybersicurezza con sottosegretario Mantovano - In un contesto sempre più digitale, il convegno sulla cybersicurezza, con la partecipazione del Sottosegretario Mantovano, mira a esplorare l'importanza fondamentale della cybersicurezza per la protezione dei cittadini, delle istituzioni e del sistema produttivo. 🔗continua a leggere

