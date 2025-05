LA CURIOSITà Per i bookmakers grigiorossi favoriti In attacco la sfida Vazquez-Esposito

Scopri le ultime curiosità sui bookmaker in favore della Cremonese di Stroppa, favorita nella finale di andata dei playoff contro il Pisa, con chance di vittoria quotate a 2,43. Sfida tra due squadre sempre nelle zone alte della classifica, il duello tra Vazquez e Esposito promette emozioni e incerti pronostici per il futuro di Sassuolo e Pisa in Serie A. Quale squadra conquisterà la promozione?

Chi seguirà Sassuolo e Pisa in Serie A? Difficile fare un pronostico fra due squadre rimaste sempre nelle parti alte della classifica nel corso del campionato. Per la finale di andata dei playoff i bookmakers vedono però favorita la Cremonese di Stroppa, imbattuta nei due precedenti in regular season: l’1 si gioca a 2,43 su 888sport contro il 2,88 del colpo ospite. Sale a 3,25 il pareggio come nell’ultimo precedente allo ‘Zini’. Le ultime quattro partite con la Cremonese in campo sono tutte terminate con almeno tre gol complessive, come quattro delle ultime cinque con lo Spezia protagonista. La sfida giocata in campionato a Cremona si è conclusa 1-1 e questo è il risultato esatto giudicato più probabile dagli esperti anche stasera, a 4,80 volte la posta puntata, mentre lo 0-0 è proposto a 8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net