La cura Meloni | fatturato industriale ed export in picchiata e il 60% degli italiani tira la cinghia

L'industria italiana è in crisi profonda: il fatturato segna un calo ininterrotto da 26 mesi e il 60% degli italiani fa i conti con una realtà sempre più difficile. Non si tratta solo di numeri, ma di un allarme che tocca le vite quotidiane. In un contesto globale in evoluzione rapida, come reagiranno le aziende di fronte a questa sfida? È tempo di ripensare strategie e innovare, per non rimanere indietro.

È crisi nera per l’industria italiana. Non solo la produzione industriale è risultata a marzo in calo per il 26esimo mese consecutivo, crolla anche il fatturato. A marzo 2025 si stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali dell’1,6% in valore e dell’1,0% in volume. Su base tendenziale si registra una flessione dell’1,1% sia in valore che in volume. Si rilevano diminuzioni dell’1,1% sul mercato interno (-1,3% in volume) e dell’1,4% su quello estero (-0,6% in volume). E a questi dati Istat si aggiunge l’allarme lanciato da Federmeccanica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La cura Meloni: fatturato industriale ed export in picchiata e il 60% degli italiani tira la cinghia

Cinecittà punta a 51,9 milioni di fatturato entro il 2029 con il nuovo piano industriale

Cinecittà mira a raggiungere un fatturato di 519 milioni di euro entro il 2029 grazie a un ambizioso piano industriale.

Cerca Video su questo argomento: Cura Meloni Fatturato Industriale Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

La cura Meloni: fatturato industriale ed export in picchiata e il 60% degli italiani tira la cinghia

Si legge su lanotiziagiornale.it: Federmeccanica parla di flessione della produzione nel primo trimestre del 5,8% su anno nel comparto metalmeccanico ...

Dagli industriali, Meloni indica i criteri per giudicare il governo in economia. La serietà c'è, il resto?

Lo riporta ilfoglio.it: I tre pilastri più uno (ovvero quello della “centralità”) ci permettono di ragionare su quelli che sono i successi e gli insuccessi della premier sul fronte economico. Risultati, due anni e mezzo dopo ...

Meloni incontra Confindustria: l’allarme di Orsini su dazi, salari e caro energia

Scrive fanpage.it: Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha incontrato Meloni, presente all'assemblea nazionale degli industriali ...