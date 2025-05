La cura dono reciproco tra medico e paziente | a Santa Sofia la tavola rotonda

Il convegno "La cura: dono reciproco tra medico e paziente" a Santa Sofia, in programma sabato 31 maggio, approfondisce l'importanza di un rapporto di fiducia e reciproco rispetto nel percorso di cura. Un'occasione unica per scoprire come la relazione umana tra medico e paziente possa favorire un approccio pi√Ļ umano ed efficace alla salute.

A Santa Sofia sabato 31 maggio si svolge il convegno dal titolo "La cura: dono reciproco tra medico e paziente". A intervenire saranno il professor Valter Giantin, primario di Geriatria, ideatore e curatore della collana di libri editi da Il Mulino ‚ÄúCura e reciprocit√†‚ÄĚ che negli anni ha raccolto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ¬© Forlitoday.it - La cura, dono reciproco tra medico e paziente: a Santa Sofia la tavola rotonda

Cerca Video su questo argomento: Cura Dono Reciproco Medico Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Grassi (Universit√† di Ferrara) a Salotto blu: Dipendenze, gioco compulsivo, dark web mettono a rischio l'equilibrio psichico; Medico e paziente Sabato il convegno; Grassi Universit√† di Ferrara a Salotto blu | Dipendenze gioco compulsivo dark web mettono a rischio l' equilibrio psichico. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Medico e paziente. Sabato il convegno - L‚ÄôAccademia Paquale II, la Pro loco di Corniolo-Campigna e il Comune di Santa Sofia promuovono sabato alle 17.30 al Teatro Mentore il convegno ‚ÄėLa cura: dono reciproco tra medico e paziente‚Äô. Interver ... 🔗Segnala msn.com

Donna si Cura, un nuovo centro medico tutto al femminile - Sabato 7 maggio alle ore 17 inaugura a Ravenna, in via Bozzi 83/85, ‚ÄúDonna si Cura‚ÄĚ. Si tratta di uno studio medico interamente dedicato alla salute della donna, che con approccio nuovo e ... 🔗Si legge su emiliaromagnamamma.it