la cultura della sana alimentazione cilentana e il suo impatto sulla longevità

Scopri come la tradizione della sana alimentazione cilentana contribuisca alla longevità, grazie a ingredienti autentici e uno stile di vita equilibrato. Il Cilento, con i suoi paesaggi incontaminati e la sua ricca biodiversità, rappresenta un esempio unico di alimentazione salutare e di lunga vita riconosciuta a livello internazionale.

Il Cilento non è solo un meraviglioso angolo d’Italia, ma è anche il custode di una tradizione alimentare che ha affascinato scienziati e nutrizionisti di tutto il mondo. Questo territorio, caratterizzato da paesaggi mozzafiato e una ricca biodiversità, è stato al centro dell’attenzione per la sua sorprendente popolazione di centenari. Eppure, a dare il via a questa esplorazione di sapori e salute è stato Ancel Keys, un biologo nutrizionista statunitense, che dalla sua esperienza accademica durante la Seconda Guerra Mondiale, dove aveva contribuito alla.. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it