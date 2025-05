La corte per il commercio internazionale degli Stati Uniti blocca i dazi di Trump

Un tribunale statunitense ha bloccato temporaneamente l’entrata in vigore dei dazi imposti durante la presidenza Trump, sostenendo che il presidente ha abusato dei suoi poteri durante l’implementazione delle tariffe. Questa decisione rappresenta un importante passo nel contenzioso commerciale tra gli Stati Uniti e altre nazioni, con ripercussioni su politica e economia globale.

Un tribunale federale statunitense ha bloccato l'entrata in vigore della maggior parte delle tariffe d'importazione imposte da Donald Trump, stabilendo che il presidente ha abusato dei suoi poteri.

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali. 🔗continua a leggere

