La Corte federale blocca i dazi E Trump grida subito al golpe

La recente decisione della Corte federale di bloccare i dazi imposti da Trump segna un punto di svolta cruciale per le piccole imprese americane, come Vos Selections. Questa vicenda non è solo una battaglia legale: è il riflesso di un'America che cerca di riequilibrare il mercato in un contesto globale sempre più competitivo. Un passo verso la protezione del made in USA o l’inizio di un nuovo caos commerciale? La risposta potrebbe cambiare il futuro dell'economia americana.

Tutto è nato da un’iniziativa di cinque piccole imprese, come l’azienda di vini di New York Vos Selections, che hanno denunciato di essere state danneggiate, e da dodici stati americani, Oregon in testa. Fatto sta che una Corte americana ha bloccato i dazi reciproci di Donald Trump. Definendoli illegali, i tre giudici della Us Court of Interntational Trade hanno stabilito che la legge invocata dal presidente per imporre le tariffe non gli conferisce l’autoritĂ per farlo. La sentenza riguarda le tariffe reciproche introdotte il 2 aprile e rivolte a quasi tutti i Paesi del mondo. Si tratta di dazi al 20% nel caso dell’Ue, che sono poi stati ridotti al 10% e che sono comunque stati congelati per 90 giorni in modo da avere tempo per aprire un negoziato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Corte federale blocca i dazi. E Trump grida subito al golpe

Corte federale blocca i dazi di Trump: decisione scuote Wall Street

Una corte federale americana ha temporaneamente bloccato i dazi imposti da Donald Trump, definendoli illegali e sancendo che il presidente non aveva l'autoritĂ di imporli.

