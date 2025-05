La Cina lancia un nuovo satellite nello spazio

La Cina ha effettuato con successo il lancio del nuovo satellite Shijian-26 dal Centro di Jiuquan, rafforzando la sua capacità di rilievi topografici e sviluppo tecnologico. Questa operazione sottolinea l'impegno cinese nell'espansione delle sue frontiere spaziali e nella ricerca avanzata.

ROMA (ITALPRESS) – La Cina ha lanciato oggi un razzo vettore per portare nello spazio il nuovo satellite Shijian-26. Il razzo è decollato alle 12:12 (ora di Pechino) dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale. Il satellite, fanno sapere le autorità cinesi, sarà utilizzato principalmente per rilievi topografici nazionali e ambientali.

