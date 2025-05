La Cina ha la sua alternativa al Canale di Panama | in discussione il progetto di una ferrovia che attraversa Perù e Brasile

La Cina sta valutando un’alternativa al Canale di Panama attraverso un progetto ferroviario che collega il Perù e il Brasile, rafforzando la sua presenza strategica in America Latina. Questa ferrovia transcontinentale mira a unire le coste Atlantica e Pacifica, segnando un importante passo nelle ambizioni infrastrutturali e geopolitiche della Cina nella regione.

Una ferrovia transcontinentale che punta a collegare la costa Atlantica del Brasile e quella Pacifica del Perù è destinata a rafforzare la penetrazione strategica della Cina in America Latina, una regione chiave per gli interessi degli Stati Uniti ma non sempre allineata con la linea politica di Washington. Il progetto infrastrutturale, preso in considerazione per la prima volta nel 2014, è tornato sotto i riflettori dopo che il ministro dell’Economia e delle Finanze peruviano José Salardi ha caldeggiato l’organizzazione di un meeting trilaterale per dare seguito all’opera. Jorge Viana, amministratore delegato della Brazilian Trade and Investment Promotion Agency, ha riferito al Global Times che ci sono forti possibilità che la costruzione della ferrovia possa concretizzarsi in futuro e che l’infrastruttura ha quasi dato vita ad un’alternativa al Canale di Panama perché consentirà ai prodotti brasiliani di raggiungere il porto di Shangai in Cina passando dal Perù senza deviazioni mentre attualmente impiegano 20 giorni per passare dalla costa Atlantica a quella Pacifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Cina ha la sua alternativa al Canale di Panama: in discussione il progetto di una ferrovia che attraversa Perù e Brasile

