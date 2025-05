La Cina agli Stati Uniti | Ora cancellare tutti i dazi unilaterali impropri

La Cina chiede agli Stati Uniti di cancellare tutti i dazi unilaterali impropri, rafforzando l'importanza di relazioni commerciali più eque. Dopo il blocco impugnato dal tribunale statunitense, Pechino sostiene il dialogo multilaterale e invita a una risoluzione diplomatica delle tensioni commerciali.

Dopo il blocco ai dazi disposti dalla Casa Bianca da parte di una Corte federale, la Cina sollecita gli Stati Uniti “a cancellare tutti i dazi unilaterali impropri”. A dirlo è la portavoce del ministero del Commercio He Yongqian, secondo cui dai colloqui di Ginevra di inizio mese, Pechino e Washington “hanno utilizzato varie occasioni multilaterali e bilaterali per mantenere le comunicazioni aperte a vari livelli”. Recentemente, ha aggiunto He nel briefing settimanale, la Cina “si è concentrata sugli abusi dei controlli americani sulle esportazioni di semiconduttori”. Dazi e guerre commerciali “non hanno vincitori e il protezionismo alla fine è destinato a danneggiare gli interessi di tutte le parti”, ha osservato a portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Cina agli Stati Uniti: “Ora cancellare tutti i dazi unilaterali impropri”

Dazi: Usa e Cina sospendono per 90 giorni una parte dei balzelli doganali “punitivi” - Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per 90 giorni di alcuni dazi doganali punitivi, secondo un comunicato congiunto diffuso a Ginevra. 🔗continua a leggere

