La chirurgia vertebrale in alta risoluzione

Scopri i vantaggi della chirurgia vertebrale in alta risoluzione, una procedura più sicura, minimamente invasiva e precisa grazie all’utilizzo dell’esoscopio. Questa innovazione, introdotta presso l’IRCCS San Gerardo di Monza, garantisce benefici concreti per i pazienti e maggiore supporto ai chirurghi nella cura delle patologie spinali.

Una chirurgia vertebrale più sicura, mininvasiva e precisa, con notevoli benefici per il paziente e maggiore supporto per il chirurgo, grazie all’ esoscopio. Lo strumento fu introdotto circa quattro anni fa all’Irccs al San Gerardo (Neurochirurgia) per lo studio delle patologie craniche; ma nel tempo ha permesso di sviluppare una notevole esperienza nella chirurgia vertebrale esoscopio-assistita, con più di 200 interventi negli ultimi due anni. Quindi il sistema di visione si è imposto con sempre maggiore evidenza anche nell’ambito della chirurgia spinale. L’ esoscopio è un dispositivo ottico avanzato che fornisce un’immagine ultra-HD su un monitor che utilizza la tecnologia 3D, migliorando la visione del campo chirurgico, senza la necessità di guardare direttamente attraverso un oculare, come avviene con il microscopio tradizionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La chirurgia vertebrale in alta risoluzione

Ne parlano su altre fonti

San Gerardo dei Tintori: neurochirurgia in alta risoluzione e in tridimensione grazie all’esoscopio; Visore multiscreen in chirurgia vertebrale: meno errori e maggiore precisione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La chirurgia vertebrale in alta risoluzione - Una chirurgia vertebrale più sicura, mininvasiva e precisa, con notevoli benefici per il paziente e maggiore supporto per il ... 🔗Secondo ilgiorno.it

La neurochirurgia diventa in alta risoluzione e tridimensionale - Una chirurgia vertebrale più sicura, mininvasiva e precisa, con notevoli benefici per il paziente e maggiore supporto per il chirurgo Grazie all’esoscopio introdotto circa quattro anni fa, la Struttur ... 🔗Segnala primasaronno.it

Chirurgia vertebrale, visore multiscreen promette di ridurre le complicanze - Il presidente della Società italiana di chirurgia vertebrale: "Consente a un chirurgo esperto di affiancare da remoto l’equipe in sala operatoria" ... 🔗Segnala rainews.it

La telemedicina in Orthonext - Dr. Lavanga, Barile - la medicina fatta semplice