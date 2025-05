La Ch4 ricorre al Consiglio di Stato per il biodigestore Pd e Spirano in Movimento | Stupore e indignazione

La società Ch4 Spirano ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar di Brescia che ha respinto la richiesta di sospensiva per il biodigestore a Spirano, suscitando stupore e indignazione tra i cittadini e le associazioni locali. La questione mette in evidenza le crescenti tensionsi tra sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente nel territorio.

Spirano. Nei giorni scorsi la società Ch4 Spirano Società Agricola ha presentato r icorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar di Brescia che, il 29 marzo scorso, aveva respinto la richiesta di sospensiva sul diniego alla realizzazione di un biodigestore per la produzione di biometano, a Spirano. Sulla vicenda intervengono, con un comunicato congiunto, il gruppo consiliare “Spirano in Movimento” e il circolo Pd locale, contrari al progetto. “L’impianto – si legge nella nota – si collocherebbe in un’area di rilevante pregio ambientale, che riteniamo debba essere salvaguardata nel rispetto del bene comune e delle generazioni future”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La Ch4 ricorre al Consiglio di Stato per il biodigestore. Pd e Spirano in Movimento: “Stupore e indignazione”

Biometano a Spirano, la società proponente non si arrende al divieto: ricorso al Consiglio di Stato - La società Ch4 Spirano Srl continua la sua battaglia legale per l'impianto di biometano a Spirano, nonostante il divieto del Tar di Brescia. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Ch4 Ricorre Consiglio Stato Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Biometano a Spirano, la società proponente non si arrende al divieto: ricorso al Consiglio di Stato - La Ch4 Spirano ha quindi impugnato il provvedimento davanti al Tar di Brescia. L'amministrazione fa sapere che "non mancherà di costituirsi in giudizio per chiedere il rigetto dell’appello presentato ... 🔗Scrive bergamonews.it

Baroncini ricorre al Consiglio di Stato: "Convinti nostre ragioni" - MONTECATINI TERME – Baroncini ricorre al Consiglio di Stato: “Convinti nostre ragioni”. Luca Baroncini ricorre al Consiglio di Stato, dopo il ricorso respinto dal Tar sul riconteggio schede ... 🔗Segnala msn.com

Trasporto ferroviario: la provincia ricorre al Consiglio di stato - La provincia autonoma di Bolzano presenterà ricorso al Consiglio di stato ... ha riportato i dati relativi ai ricorsi contro le gare d'appalto. Nel 2023 sono state pubblicate 72.030 procedure ... 🔗Lo riporta rainews.it