La Cgil boicotta il Ponte e 50 000 lavoratori

La CGIL boicotta il ponte sullo Stretto, coinvolgendo 50.000 lavoratori, innescando un dibattito tra politiche europee e bisogni di sviluppo. Mentre l’opera potrebbe portare 1,8 miliardi di valore economico, il sindacato di Landini si scontra con le impellenze di crescita e occupazione nel Sud Italia. Continua a leggere…

