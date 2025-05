La centralità della scuola nella formazione etica e civica proposte operative | dal debate al metodo autobiografico dalla redazione di codici etici ai gemellaggi Con documenti da scaricare

La scuola svolge un ruolo cruciale nella formazione etica e civica degli studenti, attraverso metodologie come il debate, l’approccio autobiografico e la redazione di codici etici, promuovendo un senso di responsabilità e partecipazione. In un contesto educativo in continua evoluzione, il docente è chiamato a sviluppare competenze trasversali che favoriscano il pensiero critico, l’empatia e la cittadinanza attiva, integrando strumenti digitali e pratiche di prevenzione del disagio.

Il docente è oggi chiamato a ricoprire un ruolo complesso: non solo trasmettitore di conoscenze, ma anche mediatore culturale, facilitatore di pensiero critico, esempio di coerenza etica. In tal senso, l’aggiornamento professionale deve includere competenze in educazione digitale, comunicazione empatica, prevenzione del disagio. È fondamentale che il docente acquisisca strumenti per riconoscere e affrontare i segnali deboli di malessere o disagio relazionale che spesso precedono manifestazioni più gravi. L'articolo La centralità della scuola nella formazione etica e civica, proposte operative: dal debate al metodo autobiografico, dalla redazione di codici etici ai gemellaggi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Festival del Lavoro 2025: a Genova per progettare il lavoro del futuro; Nessuna scorciatoia per i giovani: il Cnddu sostiene la campagna dell’Iss contro il doping. 🔗Cosa riportano altre fonti

Formare per Educare: Verso una nuova etica del lavoro