La carovana di Aspettando Naturalmente pianoforte 2025 | iscrizioni aperte

Iscrizioni aperte per la Carovana di Aspettando naturalmente Pianoforte 2025, l’esperienza unica che dal 18 al 20 luglio nel cuore delle Foreste Casentinesi unisce musica, natura e arte. Vivi un percorso emozionale tra paesaggi sacri e melodie indimenticabili, immerso nella magia di un ambiente suggestivo e ricco di storia.

Arezzo, 29 maggio 2025 – Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, le foreste sacre dove il silenzio parla e gli alberi custodiscono storie antichissime, torna dal 18 al 20 luglio 2025 ‘La Carovana': il cammino esperienziale che unisce musica, natura e arte, lungo alcuni dei tratti più suggestivi che incrociano il cammino di San Francesco. Nel 2025, a 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, La Carovana si fa pellegrinaggio: un modo per interrogarsi sul proprio passo, sul senso del tempo, sull’arte come via di attraversamento del mondo. Da Passo della Calla fino al Santuario della Verna, il sentiero diventa pagina aperta, da scrivere con lo sguardo, il respiro, le emozioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it