La Camera di commercio chiude il bilancio 2024 in attivo Abanese | Risultato storico

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna raggiunge un risultato storico, chiudendo il bilancio 2024 in attivo con oltre 7,7 milioni di euro di utile. Questo traguardo rappresenta un importante segnale di soliditĂ e crescita per il territorio, segnando una svolta positiva per le imprese e l'economia locale.

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna festeggia un traguardo senza precedenti: al 31 dicembre 2024 non solo la gestione operativa registra un utile di oltre 7,7 milioni di euro (ante oneri pensionistici), ma anche il bilancio contabile complessivo chiude in attivo, segnando un punto di svolta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La Camera di commercio chiude il bilancio 2024 in attivo, Abanese: "Risultato storico"

