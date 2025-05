la caduta dell impero dei ferruzzi al ridotto la versione di carlo sama

Scopri l’affascinante analisi di Carlo Sama sulla caduta dell’impero Ferruzzi nel suo libro "La caduta di un impero. 1993: Montedison, Ferruzzi, Enimont", che sarà presentato domani al Palazzo del Ridotto. Un racconto che svela i fallimenti e le opportunità perdute di un’Italia che avrebbe potuto essere diversa.

"L’amaro racconto di una storia che avrebbe potuto essere e non è stata, e di una nazione, l’Italia, che ha distrutto le opportunità di un futuro migliore". E’ così che l’autore sintetizza il libro che verrà presentato domani alle 20,30 al Palazzo del Ridotto. Il titolo è " La caduta di un impero. 1993: Montedison, Ferruzzi, Enimont " e l’autore, presente alla serata, è Carlo Sama, ravennate, 76 anni, il cognato e braccio destro di Raul Gardini e responsabile delle relazioni esterne del Gruppo Ferruzzi-Montedison. Alla presentazione, che si annuncia intensa per una vicenda tanto amara da essere sfuggita alla bruna dei suoi trent’anni di distanza, sarà presente anche Sergio Cusani, il manager che ha scontato quattro anni di carcere per le tangenti Enimont, pagate dall’imprenditore Raul Gardini a numerosi esponenti politici in seguito alla vendita dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it