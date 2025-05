La caccia al parcheggio gratuito Quartiere San Biagio assediato

Il quartiere San Biagio è alle prese con una crescente difficoltà nel trovare parcheggio gratuito, a causa dell’attivazione della Zpru 5 Villa Reale e dell’introduzione delle strisce blu. La situazione sta creando un vero assedio, con le strade limitrofe strapiene di veicoli in cerca di un posto auto libero. Se anche tu fatichi a trovare parcheggio libero in zona, scopri come affrontare questa criticità.

Fibrillazione nel quartiere San Biagio, dove l’attivazione della Zpru 5 Villa Reale ha innescato un effetto domino sul traffico e sulla sosta. Con l’entrata in vigore delle strisce blu in alcune vie comprese tra il centro e la Reggia, le strade limitrofe rimaste a sosta libera, come via Volta, stanno subendo una forte pressione, trasformandosi in un rifugio per automobilisti in cerca di parcheggio gratuito. A segnalare le difficoltà dei residenti è stato il consigliere comunale Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi), che ha sollevato una curiosa questione in aula. Il caso è nato da una telefonata tra una cittadina di via Volta e il centralino di Monza Mobilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La caccia al parcheggio gratuito. Quartiere San Biagio assediato

