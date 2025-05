la bottega della sceneggiatura ecco i vincitori del premio sviluppato da netflix per i futuri sceneggiatori

Scopri i vincitori della terza edizione de La Bottega della Sceneggiatura, il prestigioso programma di formazione e coaching ideato da Netflix per i futuri sceneggiatori seriali. Un’opportunità unica per emergere nel mondo della sceneggiatura, che continua a scoprire e supportare i talenti emergenti del settore.

Si è chiusa la terza edizione de La Bottega della Sceneggiatura, l'iniziativa di coaching ideata da Netflix per chi desidera intraprendere un percorso da professionista nel mondo della sceneggiatura seriale. Si è conclusa la terza edizione de La Bottega della Sceneggiatura, progetto di formazione creato da Premio Solinas e Netflix. A trionfare sono stati Di venerdì si mangia il gombo di Hamatou Compaore e Maya e i morti di Miranda Angeli, premiati per originalità , profondità e coraggio narrativo. Assegnate anche due menzioni speciali ad altri progetti di talento. Il talento secondo Netflix: i dettagli su La Bottega della Sceneggiatura Nell'arena vivace e promettente de La Bottega della Sceneggiatura - l'iniziativa nata dall'incontro tra Premio Solinas e Netflix per formare nuovi professionisti del racconto seriale - si è chiusa la sua . 🔗 Leggi su Movieplayer.it