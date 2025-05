La Bottega della Sceneggiatura 2025 | annunciati i vincitori della terza edizione promossa da Netflix e Premio Solinas

Scopri i vincitori della terza edizione de La Bottega della Sceneggiatura 2025, promossa da Netflix e Premio Solinas, che premia i giovani talenti italiani nella scrittura cinematografica. Hamatou Compaore e Miranda Angeli si sono aggiudicati opportunità di collaborazione in una Writers’ Room di Netflix, aprendo nuove strade nel mondo del cinema e della serialità .

Hamatou Compaore e Miranda Angeli vincono le proposte di collaborazione in una Writers’ Room di Netflix. Roma, 30 maggio 2025 – Sono stati annunciati i due progetti vincitori della terza edizione de La Bottega della Sceneggiatura, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Premio Solinas e Netflix per valorizzare nuovi talenti nella scrittura per serie TV. La giuria, composta da affermati professionisti del settore, ha assegnato il Premio La Bottega della Sceneggiatura 2025 a Hamatou Compaore per il progetto Di venerdì si mangia il gombo, e una seconda proposta di collaborazione a Miranda Angeli per Maya e i morti. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com