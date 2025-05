La borsa Prada di Cini Boeri è sempre stata molto più di una borsa

Celebra la leggendaria Cini Boeri e il suo contributo all'innovazione con la riedizione della borsa Prada, un vero omaggio alla sua visione creativa. Questo oggetto simbolico va oltre la semplice moda, rappresentando un patrimonio di idee e design che continuano a ispirare. Scopri come Prada onora l'eredità di Cini Boeri con questa speciale reinterpretazione.

Tra le mani, più che una borsa, un compendio di idee. A cento anni dalla nascita di Cini Boeri, Prada le dedica un omaggio in forma di oggetto – la riedizione della bag disegnata per la maison nel 2018 – ma è nel pensiero che il tributo si fa davvero profondo. L'architetta milanese, scomparsa nel 2020, aveva 94 anni quando, per il progetto Prada Invites, rispose alla richiesta di immaginare un accessorio in nylon: «Disegnare una borsa vuol dire per me creare una semplificazione al suo uso, una più facile gestione del suo peso, oltre a un’immagine adeguata». Nessuna concessione alla retorica, nessun vezzo da creativa: il progetto, per Cini Boeri, è sempre stato una questione di responsabilità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La borsa Prada di Cini Boeri è sempre stata molto più di una borsa

Come nasce questa borsa di Prada? - La borsa di Prada nasce dall'innovazione e dall'eleganza tipiche del marchio, unendo tradizione e modernità.

