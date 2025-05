La battaglia di Bianca Balti per i farmaci oncologici

Bianca Balti si fa portavoce di una lotta fondamentale per i diritti dei pazienti oncologici, denunciando la carenza di farmaci salvavita essenziali. La modella italiana torna a catturare l'attenzione su Donne Magazine, evidenziando l'urgenza di interventi concreti per garantire cure tempestive e efficaci.

La modella italiana si fa portavoce di una causa importante per i pazienti oncologici. Bianca Balti denuncia la mancanza di farmaci salvavita su Donne Magazine.

