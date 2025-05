La battaglia di Amedeo Minghi contro il centro sportivo davanti casa | Mi rovina la vista panoramica

Scopri la disputa tra Amedeo Minghi e il centro sportivo Kipling di Casetta Mattei, in cui il cantautore romano si oppone a una tensostruttura che compromette la sua vista panoramica. Il caso, ora sotto l’esame del Tar Lazio, rappresenta un importante esempio di come le controversie urbanistiche possano influenzare il patrimonio visivo e la qualità di vita dei residenti.

SarĂ il Tar della Lazio a esprimersi sulla disputa giudiziaria tra Amedeo Minghi e il centro sportivo Kipling di Casetta Mattei, nella periferia di Roma. Il cantautore romano ha sporto denuncia contro i gestori del centro per via di un nuovo pallone aerostatico, una sorta di tensostruttura, che secondo lui toglierebbe «respiro e visuale» alla sua abitazione. In realtĂ , scrive il Corriere, Minghi non vive piĂą in quella casa di Casetta Mattei. Anzi, di recente l'ha pubblicizzata sui social come location ideale per l'organizzazione di eventi. La protesta di Amedeo Minghi. Fatto sta che il cantautore è ancora proprietario di quell'immobile, tramite la sua società «Le Figlie Srl».