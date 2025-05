La Barcolana sbarca in Friuli | ecco i nuovi luoghi della manifestazione

La Barcolana, la celebre regata di Trieste, sbarca in Friuli ampliando i suoi confini e portando nuove suggestive location. Quest'anno, il Comune di Trieste allestirà una replica del famoso batiscafo Trieste, mentre la regata si colorerà di nero con una nuova polo dedicata. Scopri tutte le novità dell'edizione 57 di questa affollatissima manifestazione velica.

